Por desgracia en el futbol la edad en la mayoría de las ocasiones es un determinante, a excepción de Cristiano Ronaldo, muy pocos consiguen estar en gran forma pasando los 30 años. Pero en esta ocasión en el interior de las Águilas del América al parecer han desafiado a la longevidad y hay estrellas que están consiguiendo la confianza del club a pesar de su edad.

Tal sería el caso de Luis Fuentes, quien, a pesar de contar con 35 años de edad, el futbolista mexicano sería la inesperada renovación que haría club previo a que se venza su contrato en junio próximo, así lo informó El Francotirador. De acuerdo a lo revelado, el lateral se ha mostrado más que confiable para el estilo de juego que ha presentado de manera reciente Fernando Ortiz.

En dicha columna trascendió que habría sido el propio “Tano” Ortiz quien intercedió por el jugador azulcrema para que este siga portando los colores americanistas, pues ya es un indiscutible en su esquema. Ante esto, Fuentes estaría ya en pláticas con la directiva de Coapa para renovar su contrato por al menos un año más, no podría ser por más tiempo justo por su edad.

Pero esto al parecer para Ortiz y la directiva no sería un obstáculo pues su vínculo tan sólo sería de un año, aunque eso no tendría gran relevancia pues hasta el momento ha sido un futbolista dedicado y comprometido, algo que ha fallado con otros elementos que no han dado lo mismo que el propio club les ha dado, y aun así los siguen teniendo en la nómina inexplicablemente.

Por lo que por su continuidad es cuestión de tiempo para que se haga oficial. Lo cierto es que además de pensar en las obligaciones de corto plazo, las Águilas también deben enfocarse en lo próximo: por eso, además de decidir sobre la continuidad de Fernando Ortiz en el banquillo, deberán tomar una decisión con la renovación de Fuentes y Layún, cuyos pases vencen en junio del 2022.