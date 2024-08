Días después de su salida de Rayados de Monterrey y del anuncio inmediato de su reemplazo en el cargo de DT, el argentino Fernando Ortiz protagonizó una entrevista pública donde tocó todos los temas vinculados a su paso por el conjunto regiomontano. Lo mejor de la nota, a continuación.

Las sensaciones de Fernando Ortiz de su salida de Rayados:

El entrenador confesó que se fue vacío del club, vacío en el sentido de haber dejado todo de sí para el bien de la institución; pero que el balance del ciclo es positivo, tanto para él como para todo el cuerpo técnico que lo acompañó en esta segunda experiencia de su carrera profesional.

“Hoy estoy pasando estos días de haberme desligado de Monterrey, pero con la tranquilidad de que hemos dejado un equipo competitivo, con un buen plantel que lo hemos hecho nosotros y esperando una nueva posibilidad para seguir desarrollándonos”, expresó el timonel, que por primera vez en casi un año y medio se encuentra sin trabajo.

Fernando Ortiz y el motivo de su despido en Rayados:

El argentino aseguró que lo sorprendió la decisión de la directiva, ya que se había puesto como prioridad el Torneo Apertura (sacó 9 puntos de los primeros 12 en las cuatro jornadas iniciales) sin darle tanta importancia a la Leagues Cup (donde quedó eliminado en primera ronda ante Pumas y Austin).

“Si bien Monterrey es una institución que siempre aspira a lograr objetivos, no clasificar en primera fase hizo bastante ruido; y si bien estábamos a un punto en la fase regular de la liga del primer puesto, es algo que ellos no les gustó. Habíamos hablado algo con los directivos sobre hacer hincapié en la Liga y no tanto en la Copa, pero son decisiones que la institución tomó con respecto a esa mala situación que vivimos en Copa; así que nada, estoy aquí esperando esa oportunidad que llegue para poder trabajar”, argumentó el director técnico, en torno a las razones de la drástica determinación de las autoridades.

Los mejores momentos del paso por Rayados, según Fernando Ortiz:

El estratega de 46 años reconoció que si bien pudieron tener alguna meseta breve de rendimiento bajo como la última donde la dirigencia tomó el volantazo en su contra, en general disfrutó su ciclo en Monterrey y destacó muchos episodios vividos en el club junto a sus jugadores y la afición.

“Tuvimos muy buenos momentos, la eliminación del Inter de Miami, llegar a semifinales de dos copas internacionales como la Leagues Cup anterior y la Concachampions, fue muy importante, jugar instancias decisivas que nos faltó ese pequeño detalle para llegar a la final, pero a lo largo de este año y meses se ha visto muy interesante el futbol de Monterrey. Obviamente después tienes un poco de ese bajón futbolístico que se puede encontrar en cualquier institución y quizás tuvieron la inquietud de seguir estando en mejoría, por decir”, sostuvo en conversación con el periodista argentino Mauro Palacios.

La ‘maldición de las semifinales’ no existe para Fernando Ortiz:

“No estoy convencido de que me falte ese toque de suerte, al contrario, creo que somos un cuerpo técnico que trabajamos y tenemos todos los detalles para poder coronar; yo tengo dos años y medio de entrenador y no es fácil lograr seis semifinales, si me decís al comienzo de mi carrera que en ese tiempo iba a estar en seis semifinales te iba a decir ‘¿dónde te firmo?’“, se sinceró el ‘Tano’ con respecto a sus ‘fracasos’ en instancias decisivas durante sus experiencias como DT de Monterrey y América.

El argentino se mostró convencido con que el primer título de su carrera no tardará en caer si sigue haciendo su tarea como lo viene desarrollando. “Soy de la idea que en algún momento se va a dar, yo estoy tranquilo de que en el momento que se tenga que dar va a ser en base de trabajo; nadie tiene la fórmula del éxito, pero sí soy de la idea de que con el trabajo la coronación a la corta o a la larga va a llegar“, pronosticó Ortiz, que de todos modos se lamenta por creer que mereció consagrarse con sus primeros dos clubes.

