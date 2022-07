Uno de los fichajes más espectaculares registrados para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, es la incorporación del delantero uruguayo Jonathan el Cabecita Rodríguez a las Águilas del América, equipo al que llegó junto con el defensa central Néstor Araujo y el volante extremo Jurgen Damm.

Durante el torneo Clausura 2022 se manejó la posibilidad de que Jonathan Cabecita Rodríguez regresaría al futbol mexicano con los Rayados del Monterrey y posteriormente circuló la versión de su posible retorno al Cruz Azul, equipo con el que fue campeón de goleo individual en el Guard1anes 2020.

En la presentación de los tres refuerzos del América para el torneo Apertura 2022 realizada en el estadio Azteca, Jonathan Cabecita Rodríguez comentó dos razones que lo hicieron aceptar la oferta de las Águilas, la primera "fue por el club, porque es América, es una oportunidad importante en mi carrera. Desde que hablé con Tano (Fernando Ortiz) y me dijo de la posibilidad de venir dije que sí por la oportunidad que representa este club".

La segunda razón tiene que ver con el gran evento del futbol que tendrá a finales de año: la Copa del Mundo Qatar 2022. En el futbol árabe Jonathan Cabecita Rodríguez había perdido visibilidad ante la selección de Uruguay y espera recuperar con las Águilas del América: También la posibilidad de pelear por un Mundial, allá no se me daba mucho porque el futbol no es tan competitivo como acá".

Adaptación de Cabecita Rodríguez al América

Aunque cuando regresó a México tuvo una llegada caótica en la que no pudo tener contacto con los aficionados que le pidieron un autógrafo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la presentación en el estadio Azteca, Jonathan el Cabecita Rodríguez admitió que "nunca pensé que me fueran a recibir de la forma en que lo hicieron hoy, fue maravilloso. Es un club muy grande, a donde vas la gente te lo hace saber" y aseguró que "en lo físico vengo bien, me ha costado el tema de la altura, pero poco a poco voy a agarrando el ritmo y a la idea que quiere el Tano (Fernando Ortiz)".