El Club América goza de un gran presente, los últimos resultados le favorecen y lo ubican en el mejor momento del año, pero hay una cuestión que genera mucha incertidumbre, Jonathan Rodríguez. El delantero uruguayo solicitó a la directiva una salida del equipo ante la oferta del Portland Timbers de la MLS.

Luego de varias semanas, el futbolista aún no ha definido que va hacer y los directivos del América le han puesto un ultimátum. Este viernes se le comunicó al jugador que no será tenido en cuenta para el duelo contra Tigres hasta que resuelva su situación. Luego de eso, el delantero abandonó el entrenamiento.

El América le dio este fin de semana a Jonathan Rodríguez para que acepte o no la propuesta de los Timbers, desde la directiva azulcrema quieren saber si van a contar con el jugador o no. Ya han pasado más de dos semanas de esta novela y aún no se resuelve, por eso desde Coapa apuran al jugador.

Cabecita no estará contra Tigres

Si bien el futbolista volvió a entrenarse con sus compañeros, André Jardine no lo convocó para el duelo de este sábado ante Tigres y Jonathan Rodríguez volverá a ser baja. Algunos aseguran que el futuro del uruguayo estaría sentenciado.

Es que la negativa de Germán Berterame a la oferta de los Timbers, ponen a Cabecita muy cerca del equipo estadounidense, la situación podría destrabarse en las próximas horas y el uruguayo se marcharía del América.

El último partido de Cabecita con las Águilas

Ya quedó muy lejano aquel 24 de febrero, última vez que Jonathan Rodríguez jugó de manera oficial con el América. En aquella ocasión el uruguayo ingresó de la banca en la victoria 1 a 0 sobre Cruz Azul y disputó la última media hora de juego.

Esa irregularidad en el juego lo lleva a tomar la decisión de buscar continuidad en otro equipo, el futbolista siente que no ha sumado la cantidad de minutos que se merece, por eso su ya tendría definido marcharse del América.