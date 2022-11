Aunque comenzó con un andar dubitativo, el América terminó siendo no sólo el lider de la fase regular, sino también el gran candidato a quedarse con el título. Con varias goleadas y un futbol de alto nivel, los dirigidos por el Tano Ortiz parecían tener todo para ser campeones, pero no pudieron con el Toluca en Semifinales y se despidieron del Apertura 2022.

Pese a la ilusión, las Águilas deberán esperar ahora para conseguir su tan ansiado título número 14. En diálogo con TUDN, Emilio Azcárraga habló sobre el momento del América y su deseo de obtener la consagración en el próximo semestre, para el que además, promete refuerzos.

Consultado respecto al título que se le niega al América, Azcárraga respondió: "Creo que vamos en ese camino. Se reforzarán las líneas que habrá que hacer. Esperamos tener un mejor torneo, campeonar y tener la 14 el próximo semestre". Por lo pronto, las Águilas aún esperan para dar sus próximos pasos en el mercado de fichajes.

Por otro lado, Azcárraga opinó sobre lo que vio del cuadro azulcrema en el Apertura 2022: “Se conjuntó un gran equipo, dimos una gran temporada, se logró el primer objetivo que era ser el primer lugar. Como sabemos en este torneo de la liga mexicana hay que ganar la Liguilla", completó.

Exigencia americanista

Aunque los del Tano Ortiz dejaron buenas sensaciones, Azcárraga sabe que con eso no basta en un club de estas características: "Como siempre lo he dicho, en América no hay más que campeonar. En América hay que ver para estar arriba, el llegar al primer lugar es un primer paso, pero lo importante siempre es llevarnos el campeonato", concluyó.