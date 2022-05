Una combinación de nerviosismo y confianza vive el americanismo el día anterior a que las Águilas del América visiten en el estadio Hidalgo a los Tuzos del Pachuca en el partido de vuelta de las Semifinales del torneo Clausura 2022 de la Liga MX por el pase a la Final. También los jugadores la sienten, entre ellos Roger Martínez.

El delantero colombiano Roger Martínez confía en que las Águilas del América obtendrán el premio a su sorprendente recuperación bajo el mando del director técnico interino Fernando Ortiz. "Llegar a una final después de todo lo vivido sería bonito, todos muy felices y con el favor de Dios iremos a Pachuca a ganar y ojalá que se dé. No sé cómo le haremos, pero tengo confianza en mis compañeros, cuerpo técnico y vamos a ir a ganar".

Roger Martínez no está preocupado de que los Tuzos del Pachuca hayan sido los líderes de la fase regular con la mejor ofensiva y de que se presentarán al partido de vuelta de la semifinal respaldado por una considerable racha de partidos sin perder en la cancha del estadio Hidalgo.

"No me importa lo que hizo Pachuca en este transcurso. Tenemos jugadores importantes y ganaremos como sea. Estamos tranquilos y no importa quién meta gol. Necesitamos ganar y es lo que necesitamos. No es un solo jugador. El que meta gol bienvenido y estaremos felices como jugadores, equipo y afición", apuntó Roger Martínez.

El delantero colombiano mostró confianza en el funcionamiento de su equipo porque “las ocasiones de gol las tenemos", pero lamentó que "No hemos tenido esa suerte". Aun así, Roger Martínez consideró que "el Club América es el más grande de México y debe estar en estas instancias sí o sí. Yo estoy con ganas, con rabio, porque quiero ganar sí o sí".