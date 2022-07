Todo está puesto para que las Águilas del América enfrenten a los Rayados del Monterrey el sábado en el estadio BBVA por la segunda jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y uno de sus hombres de la defensa se encuentra ansioso de reaparecer luego de haberse perdido el partido de la primera fecha contra el Atlas.

A sus 24 años de edad, Jorge Sánchez está en un semestre que puede ser decisivo en su trayectoria tanto con el América por la obligación de ganar el título como con la selección mexicana por la oportunidad de ir a la Copa del Mundo Qatar 2022. "Tengo que estar tranquilo conmigo mismo, cuando me toque entrar hacerlo lo mejor posible, pensando en el Mundial, pero también en el club. Que las cosas fluyan, estoy mentalizado a hacer un buen papel en mi club como en selección para ganarme un lugar", dijo el lateral en conferencia de prensa.

En un ejercicio de autocrítica, Jorge Sánchez reconoció que en los torneos Clausura 2021, Apertura 2021 y Clausura 2022, las Águilas fueron de más a menos y la prometedora gestión de Santiago Solari devino en una decepción que alcanzó a rescatar en buena medida Fernando Ortiz. “Somos el América, un equipo que pelea títulos y no lo hemos sido por año y medio y estamos obligados a llegar a la final y ganarla. Estamos en deuda con el equipo y la afición".

Jorge Sánchez vio con agrado las incorporaciones de los tres refuerzos para el Apertura 2022 y consideró que con ellos el América elevó sus posibilidades. “Yo creo que han sido temporadas donde estuvo complicado el tema de los jugadores que llegaban, pero creo que ahorita estamos para competir. Llegan Néstor (Araujo), Cabecita (Jonathan Rodríguez) y Jurgen Damm, jugadores completos y que nos van a ayudar bastante. Vienen con ganas de trascender. Trajeron jugadores que tienen muchas capacidades y ellos nos tienen que ayudar. La tares es seguir por la misma línea y el grupo estar enfocados dentro de nosotros, ser una familia en el campo y eso nos va ayudar a salir adelante".

Jugar en Europa, objetivo de Jorge Sánchez

Durante el torneo Clausura 2022 surgieron informaciones que vinculaban a Jorge Sánchez con el futbol de Holanda, situación que no se concretó. Pero el lateral del América no pierde de vista su objetivo: "Es algo que tengo claro, es una meta y un sueño que tengo. No va a cambiar mi mentalidad. Todo jugador quiere ir a Europa. Estoy con América y estoy esperanzado a que salga una oportunidad más adelante", remató Jorge Sánchez.