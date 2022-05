El 4 de Mayo se ha convertido en uno de los días más emblemáticos para los fanáticos de una de las sagas más importantes de la historia: Star Wars. Y esto ha provocado que hasta en el deporte sea imposible abstraerse de esta celebración, y la Liga MX es la prueba, pues algunas de las escuadras han comprendido que es imposible no festejar este Día de Star Wars pues muchos de sus aficionados son seguidores de esta famosa franquicia.

En esta edición, las Águilas del América se mostraron como uno de los primeros equipos que se pronunciaron al respecto y lo hicieron con una imagen que emocionó a sus fanáticos, pues publicaron una imagen donde se puede observar a soldados del ejército de Stormtroopers junto al famoso C-3PO, uno de los personajes principales de la serie de películas que vieron por primera vez la luz en 1977.

Así lo dio a conocer la escuadra azulcrema por medio de sus redes sociales, publicación que generó múltiples interacciones de los fans de esta cinta, así como por parte de los americanistas. Cabe recordar que esta no es la primera ocasión que en el Nido se pronuncian al respecto de este tipo de eventos, pues los azulcremas han sido vanguardistas en saber subirse a estos temas que son virales en redes sociales.

Esto llega en el marco de que arranque la Liguilla donde Los Millonetas se alistan para conocer a su rival que salga del repechaje, pues a pesar de arrancar el Clausura 2022 con desafortunados resultados, consiguieron recuperarse y calificar en el cuarto lugar de la mano de Fernando Ortiz, quien tomó el timón como interino pero que en la directiva azulcrema ya analizan dejarlo de manera permanente para el siguiente torneo.

¿Por qué se celebra el 4 de Mayo el Día de Star Wars?

Ha sido un tema de fonética, pues el eslogan de la conmemoración es un juego de palabras que une tanto la fecha como una de las frases clásicas de Star Wars: "May the force be with you", frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga, llamada Star Wars IV: A New Hope, de 1977; en español significa "Que la fuerza te acompañe". "May the fourth be with you" que en español dice "Que el 4 de mayo te acompañe".