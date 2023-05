Tras la victoria en el encuentro de Ida frente a Atlético San Luis, por los Cuartos de Final del Clausura 2023, Fernando Ortiz deberá tomar una importante decisión respecto al partido de vuelta. Y es que su goleador, Henry Martín, salió con un golpe en la cabeza y su presencia en el encuentro de Vuelta es una incógnita.

Luego del entrenamiento de este viernes en Coapa, Fernando Ortiz se refirió a la salud de su goleador, quien tras ser sustituido ante San Luis, fue derivado al hospital para realizarse estudios “Henry está bien, he hablado hace un ratito con él previo al entrenamiento, ha trabajado diferenciado, creo que sigue un protocolo con la Liga", explicó.

No obstante, el Tano parece tener claro que no arriesgará a Henry Martín en caso de que este no se encuentre en plenitud: "Veremos el día de mañana cómo se siente para poder participar. En la más mínima chance que no se sienta bien no va a jugar, no solo por protocolo de la Liga, sino parte mía, creo que siempre está primero el ser humano que el deportivo. Veremos cómo amanece mañana y qué decisión tomar que sea lo mejor para él y para el equipo”, aseguró Ortiz.

Con Álvaro Fidalgo

Otro de los que salió de cambio ante San Luis, fue el mediocampista Álvaro Fidalgo, quien tras realizarse estudios sí que está a disposición para el duelo de este sábado en el Estadio Azteca, donde América buscará sellar su clasificación a semifinales.

¿Araujo y Zendejas?

Por su parte, Néstor Araujo también se encuentra disponible para la vuelta ante San Luis, por lo que es quien más chances tiene de ingresar por el expulsado Israel Reyes. En cambio, se estima que Alejandro Zendejas irá a la banca como en la Ida, aunque no se descarta que esta vez pueda sumar minutos tras recuperarse de su lesión muscular.