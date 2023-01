A punto de que las Águilas del América debuten en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX contra los Gallos Blancos del Querétaro en la cancha del estadio Azteca, el tema de los futbolistas extranjeros que serán dados de baja aún no está definido de manera oficial así lo dejó ver el director técnico Fernando Tano Ortiz.

Las informaciones extraoficiales, sobre todo las que han surgido en redes sociales, indican que los dos jugadores extranjeros que saldrán del América y ya no estarán para el torneo Clausura 2023 son dos defensas centrales, el español Jorge Meré y el paraguayo Bruno Valdez. Fernando Ortiz atribuyó la decisión a la dirigencia: "Hay tiempo para decidir quién se puede ir y quien puede venir. La directiva lo maneja, sabe las palabras que pienso respecto a eso y seguramente en estos días alguna decisión se tomará".

Sobre el origen de las informaciones de las salidas de Jorge Meré y Bruno Valdez, Fernando Ortiz dijo: “Redes sociales es todo un tema... De las redes sociales saben lo que pienso respecto a ello". Y sobre los jugdores que saldrían del América manifestó: "ellos ya saben lo que pienso. ¿Quiénes? Soy muy respetuoso hacia el jugador y las personas que se encargan de eso".

Sobre Bruno Valdez, uno de los jugadores señalados para salir del América, Fernando Ortiz recalcó: "Bruno ha hecho una excelente trayectoria en esta institución, ha entrado en la historia y no es fácil. Puede haber gente que le guste y otros que no, pero para mí es admirable, no es fácil entrar en una historia como la de América".

Fernando Tano Ortiz sólo piensa en Querétaro

Apegado a su estilo de no echar campanas al vuelo, Fernando Ortiz pidió que no se hagan vaticinios aventurados de ver al América campeón cuando apenas va a debutar en el torneo Clasura 2023: "No podemos pensar más allá de Querétaro o volvemos a la confusión de lograr algo que no hemos logrado. El objetivo es campeonar, pero si no sumamos puntos el primer partido no lo vamos a lograr. Tenemos que salir victoriosos en nuestra cancha y con nuestra afición, luego pensar en Toluca".