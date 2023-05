El Club América ha conseguido a avanzar a las semifinales y sigue soñando con levantar el trofeo de la Liga MX, algo que no consigue desde hace poco menos de cinco años. Con algo de suspenso, los Azulcremas han vencido al Atlético de San Luis en el marcador global por los cuartos de final del Torneo Clausura 2023, a pesar de caer en el Estadio Azteca el pasado sábado.

Las Águilas han tenido grandes temporadas en lo deportivo durante los últimos años, aunque la Liguilla le ha dado distintos golpes que le impidieron alcanzar el ansiado objetivo, tal y como le ocurrió de la mano de Fernando Ortíz en el pasado Apertura, donde también llegaron a las semifinales.

Después del encuentro disputado en el Coloso de Santa Úrsula, donde con su conjunto potosino logró poner en aprietos a su rival, el entrenador André Jardine sorprendió al llenar de elogios al Tano y considerar que llegó la hora de la consagración Azulcrema: “América no solo merece pasar de fase, merece ser campeón. Soy un fan, me gusta la forma como juega América desde que Tano asumió en el equipo. Sinceramente para mí llegó la hora del América para salir campeón”.

De todas maneras, el estratega brasileño no dejó de remarcar su sentimiento negativo con el arbitraje de Daniel Quintero Huitrón y el VAR por dos penaltis no sancionados en la serie: “Hay dos penales, en el primer partido hay uno en el minuto tres, Bonatini salta y hay un empujón claro, ahí el partido iba 0 a 0, si salimos ganando las cosas cambian. Hoy hay un penal clarísimo, era penal y roja [...] Para mí no son penales que el árbitro vio, pero en videos sí eran claros, el VAR existe para esto, para hacer justicia con el partido".

"Nos sentimos muchas veces perjudicados. Hago un pedido a la Liga MX que los responsables cobren lo que tienen que cobrar, queremos justicia y que las instituciones no sean pesadas a la hora de tomar decisiones difíciles como marcar un penal o una roja que puedan marcar la historia de un conjunto", amplió.

¿Cuándo fue campeón el América por última vez?

El último campenato conseguido por el Club América en la Liga MX se dio en el Torneo Apertura 2018, donde de la mano de Miguel Herrera vencieron 2 a 0 (global) a Cruz Azul en la gran final y levantaron su 13° campeonato local.