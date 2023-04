Aunque muchos no valoran el esfuerzo, ser futbolista profesional es un camino que les costó muchos años y momentos difíciles, debiendo reconocer a aquellos que se consolidaron pese a las dificultades.

Un jugador que tiene una historia de vida envidiable es Luis Ángel Malagón. El hoy portero de América debutó a los 22 años con la camiseta de Monarcas Morelia, midiéndose ante Puebla y consiguiendo el sueño de aparecer con el equipo de su ciudad.

A cuatro años de aquel momento, el guardameta de 26 años vive el máximo reto de su carrera profesional. ganándose la titularidad en las Águilas, que apostaron por el y lo adquirieron directo de Necaxa. Igualmente, tiene argumentos para iniciar en el amistoso contra Estados Unidos el 19 de abril.

Malagón charló en exclusiva con Bolavip en las instalaciones de Coapa, revelando un rechazo que lo marcó de joven: “La vida siempre te va a presentar retos y depende de uno como los tome. De Santos me corrieron a los 16 años, fue un momento muy triste porque casi me dijeron que no servía para esto. Dios y mis papás me hicieron no caerme. El único consejo de vida es no rendirse, yo sé que a veces las cosas pueden no pintar del todo bien, pero siempre Dios te manda las cosas por algo. Siempre va a haber momentos buenos y malos, pero hay que aprender".

Igualmente, agradeció a la parcialidad Azulcrema por el apoyo brindado, tal y como sucedió el pasado fin de semana contra Rayados, en el que atajó un penal: “Me creerás que vi el partido como 20 veces, la repetición del penal. De verdad agradecer, simplemente palabras de agradecimiento porque hicieron su parte, tuvieron su parte para que el cobrador sintiera mucha presión. Imagínate ver el estadio así, yo creo que influyeron mucho y simplemente palabras de agradecimiento", aseguró Luis Ángel para finalizar.