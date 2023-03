Desde la llegada de Fernando Ortiz a la dirección técnica, América logró consolidar un equipo bastante interesante. Si bien es cierto que los resultados han sido irregulares, la realidad es que el club no ha gastado demasiado dinero en los últimos mercados de pases. De hecho, la última gran inversión la realizaron en julio del 2022.

Esta cuestión se dio debido a que han aparecido futbolistas jóvenes muy interesantes, y Emilio Lara es uno de los más destacados. El lateral de 20 años ha logrado sobresalir gracias a que no solo tiene un físico muy importante, sino también porque se mueve muy bien dentro del campo de juego. Es una pieza fundamental tanto en la defensa, como en el ataque cuando se suma a la ofensiva.

¿Qué equipos siguen de cerca a Emilio Lara?

La realidad es que en el fútbol actual es muy importante contar con laterales que puedan cumplir varias funciones dentro del equipo. Es por esta razón que Lara es seguido muy de cerca por Osasuna, Celta de Vigo, Girona y Real Valladolid. Por lo tanto, es muy probable que pueda dar su salto a Europa en el siguiente periodo de transferencias.

¿Cuánto dinero pretende América por su pase?

Según Transfermarkt, el pase de Emilio Lara está valuado en 2.5 millones de euros, pero considerando la proyección que tiene a futuro, pedirían una cifra más elevada. El lateral fue como sparring al Mundial de Qatar con la Selección Mexicana y es considerado por Diego Cocca. Entonces, se espera recibir un dinero importante por el defensor de 20 años.

Lo cierto también es que jugadores como César Montes o Santiago Giménez, generan que haya un interés mucho más alto por futbolistas mexicanos. Esto se debe porque están teniendo temporadas muy buenas y sus clubes no los ficharon por demasiado dinero. Por ende, sus equipos no solo se benefician con su presencia, sino también con su poder de reventa. Y no hay dudas de que Lara podría ser un caso similar.