América completó una de sus actuaciones más decepcionantes en lo que va de temporada, luego de caer ante Xolos de Tijuana por 2-0 en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2022. Las Águilas no se encontraron con la mejor versión de su juego y dejaron escapar una muy buena oportunidad para acercarse a los primeros lugares de la tabla general.

Fernando Ortiz habló sobre la actuación de sus dirigidos en el Estadio Caliente y no ocultó su inconformidad con el resultado conseguido. El director técnico del conjunto americanista asumió la responsabilidad de lo sucedido, pero mantiene el optimismo y espera que el equipo pueda revertir esta dinámica en las próximas presentaciones que tiene en la Liga MX.

“Análisis frío, rápido, se jugó mal. Cuando uno interpreta que se juega mal, el resultado a veces indica una derrota. Creo que hoy Tijuana se lleva mucho más de lo que planteó en el campo, pero hay que reconocer que nosotros no tuvimos una buena noche. Cuando no se dan las cosas hay que dar la cara. El responsable soy yo, no se jugó bien y creo en el plantel", dijo Ortiz.

El timonel argentino, además, considera que el penal convertido por Lisandro López tuvo un peso muy importante en el aspecto mental del equipo, que luego no puedo regresar al partido. De hecho, el América no fue capaz de rematar una sola vez al arco defendido por Jonathan Orozco y estuvo muy lejos de poder rescatar al menos un punto.

“No recuerdo oportunidades en contra de Jonathan Orozco. Nunca entramos al ritmo de juego, el penal… lamentablemente la cabeza del jugador se queda con las cosas malas y no genera algo nuevo. El rival se lleva la victoria, con poco, valiosa o no, pero se la llevó. Sobre los amistosos estamos listos para afrontar lo que sea”, culminó.