A pesar de que la Jornada 16 del Clausura 2022 de la Liga MX tendrá grandes partidos, todas las miradas estarán en lo que será el cruce entre Tigres y América. Los dirigidos por Miguel Herrera y Fernando Ortíz chocarán el próximo sábado 23 de abril, desde las 21 horas del centro de México, en El Volcán.

Las Águilas intentarán sumar una nueva victoria para luchar por un lugar entre los cuatro primeros lugares de la tabla general de posiciones y los locales buscarán mantenerse a tiro de Pachuca, el actual líder del torneo. ¿Sebastián Córdova tendrá un plan contra el equipo que lo vio nacer futbolísticamente?

"Es bonito, es recordar, volver a vivir momentos que tuve en América. Será un gran partido, ojalá me toque jugar. Vengo trabajando diario, doy mi granito de arena y si el DT me quiere utilizar o no, trabajamos al máximo", comentó el ex '10' de los azulcremas en la conferencia de prensa previa a dicho encuentro.

¿Le gritaría un gol al América?

"No soy de festejar goles. Si festejo es uno normal, como siempre los hago. No sería por echarle festejo al América. Por ahora estoy acá, si festejo es por la emoción del partido, no tengo nada grillero", aclaró Sebastián Córdova para quitar del medio cualquier duda de los aficionados de las Águilas al respecto...

¿Dónde ver Tigres UANL vs. América?

El partido entre los Felinos y las Águilas se disputará este sábado 23 de abril, a partir de las 21 horas del centro de México, en el Estadio Universitario de Nuevo León. TUDN será la televisora que transmitirá el juego en exclusiva para todo el país. ¿Quién será el líder de la tabla de posiciones de la temporada?