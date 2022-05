En la Liga MX el incremento de entrenadores extranjeros por sus costos bajos sigue mermando el desarrollo de los técnicos mexicanos, pues las oportunidades son aún más complicadas para ellos, ya que los equipos prefieren apostar por los foráneos, situación que tiene a diversos aztecas sin trabajo y constantemente pidiendo una oportunidad, como es el caso del Campeón del Mundo Sub-17, Raúl “Potro” Gutiérrez.

En esta ocasión el ganador de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz en 2014 reveló a TUDN que le encantaría dirigir a un club que conoce a la perfección pues hasta portó sus colores en su etapa como jugador, tratándose nada más y nada menos que de las Águilas del América, pues señala que el conocimiento que tiene de la institución es importante.

“Me gustaría dirigir a las Águilas. Es un club que conozco ‘de pie a pa’, mucho tiempo estuve ahí sabemos, cómo es la exigencia, lo que se necesita, sería grandioso”, reveló el timonel, quien también señaló que lo importante para buscar nuevas oportunidades es inclinarse a dirigir equipos grandes, sin importar el que sea, ese debería ser siempre el objetivo, señaló el ex futbolista del Atlante.

“Uno siempre se debe inclinar por los equipos grandes, cualquiera de los grandes va a ser bienvenido”, comentó Gutiérrez. Esto surge después de que Santiago Baños, directivo del conjunto azulcrema revelara que Fernando Ortiz tan sólo es un candidato al banquillo, pero no tiene su puesto asegurado como timonel de los azulcremas, por lo que la posibilidad de tener otro fichaje es latente.

Ante esto, el “Potro” destacó que es multifacético y puede hacerse cargo de diversas áreas no sólo de una dirección técnica: “De alguna manera creemos estar preparados para diversas funciones en un club, evidentemente lo que nos apasiona es la dirección técnica pero no quiere decir que no estés capacitado para ser director deportivo o en un staff de un equipo de primera división”, finalizó el estratega mexicano.