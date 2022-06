La vida sigue su curso, tanto para las Águilas del América de cara al torneo Apertura 2022 como para Pablo Solari quien se quedó en el Colo Colo para tratar de ser campeón de la liga chilena y de la Copa Sudamericana, no obstante el extremo argentino lamenta no haber podido concretar su pase a la Liga MX.

Semanas atrás, las Águilas del América buscaron por segunda ocasión a Pablo Solari, pero se encontraron con que la directiva del Colo Colo no quiso venderlo para no debilitar al plantel que dirige el entrenador argentino Gustavo Quinteros. La situación tomó tintes de novela que no fue a más.

Aunque se dijo que Pablo Solari se rebeló e incluso se negó a jugar un partido de preparación del Colo Colo, el mismo extremo argentino se encargó de aclarar que nunca estuvo enojado con la dirigencia del Cacique, equipo con el que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

"Quiero seguir en Colo Colo, soy feliz acá. (Haber llegado como refuerzo del América) era una oportunidad única para mí, buena también para mi familia, pero no me quedo mal, acá soy feliz, estoy cómodo y la paso bien con el grupo", declaró resignado Pablo Solari al final del partido en el que Colo Colo goleó 5-1 a Temucho por la Copa de Chile.

Pablo Solari quiere ir a jugar a Europa

En México el América ha confirmado las contrataciones de Néstor Araujo, Jurgen Damm y Jonathan Cabecita Rodríguez mientras que en Chile Pablo Solari seguirá buscando sus objetivos. "No es el fin del mundo. Voy a seguir trabajando y dando todo. Soy feliz acá y estoy contento por el cariño de la gente. Le agarré un gran cariño a esta camiseta y me va a costar mucho soltarla, pero como todos, quiero seguir creciendo en mi carrera y cumplir mi sueño, que es jugar en Europa. Mi familia me apoya, en cada paso hay que pensar en el futuro, que mi familia no vive de aire", dijo el extremo argentino.