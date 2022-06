América se encuentras muy enfocado a la próxima pretemporada, por lo que busca consolidar una gran cantidad de refuerzos que lo lleven a levantar nuevamente un campeonato de la Liga MX. Por otra parte, mientras en las últimas horas las Águilas fueron noticia debido a que Marrison Palma, promesa de las fuerzas básicas del Nido de Coapa, no renovó su contrate e, insólitamente, se va libre.

Hace un largo tiempo se sabe que la política de transferencia por parte de los Azulcremas ha cambiado mucho debido a que no realizan incorporaciones rutilantes como lo eran Iván Zamorano y el Piojo López. A su vez, se sabe muy bien que han comenzado a buscar jóvenes talentos o a formarlos en la cantera para subirlo directamente a primera división.

Quien tenía todos los números para esto era Morrison Palma quien llegó hace a sus 11 años desde Puebla con la idea de emular a Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que el joven jugador no renovó su contrato e, insólitamente, se va libre de América, a pesar de haber sido máximo asistidor en el campeonato que logró con el Sub-20. El principal motivo por el que se tomó esta decisión es que hay muchos jugadores en su posición, por lo que no iba a tener minutos.

“En verdad que me siento tranquilo por lo que logré desde los 10 años hasta la fecha. Creo que estos últimos seis meses los disfruté como nunca, con equipo y compañeros y nada mejor que haber quedado campeón”, comentó a ESPN. Y agregó: “Desde que llegué mi propósito era llegar a Primera División, pero el futbol es así y por más que intentes y hagas lo posible no se puede. Me dediqué a entrenar. La formación del club América te hace una persona madura, inteligente y salir del club nunca lo experimenté, pero me siento tranquilo y lo que venga lo enfrentaré como lo he hecho”.

Por otro lado, respecto a su futuro el poblano señaló seguir en la Liga MX, la MLS u otra liga. “No me cierro solo a México. Ir a MLS o a otro país a jugar creo que llama mucho la atención. Estoy en una edad en la cual me siento un jugador maduro, con poca experiencia, no mucha, pero sí tuve la mejor formación”, expresó Morrison Palma.