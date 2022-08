Se dice que lo mejor que dejó el argentino Santiago Solari durante su gestión como director técnico de las Águilas del América fue la contratación del mediocampista español Álvaro Fidalgo quien por su clases y efectividad está convertido en una de las figuras en el actual plantel azulcrema.

Nacido el 9 de abril de 1997 en Oviedo, España, Álvaro Fidalgo se sumó a las Águilas del América a partir del torneo Guard1anes (Clausura 2021), desde entonces en la Liga MX ha jugado 54 partidos y ha marcado siete goles, incluido el que aportó en la escandalosa victoria de 7-0 contra Cruz Azul tras una jugada individual.

En entrevista para LaLiga, Álvaro Fidalgo aseguró que siempre supo de qué tamaño era el reto que le esperaba al fichar por las Águilas del América: "Desde el principio sabía a dónde venía. Cuando vienes a un club tan grande, con tanta presión, con tanta exigencia, en el que solo vale ganar y el día que no ganas sientes esa presión y esa exigencia, al final tienes que saber muy bien dónde estás".

Formado en el Real Madrid y proveniente del Castellón, Álvaro Fidalgo resumió que su experiencia en la Liga MX ha sido muy enriquecedora en su carrera como futbolista: "Sí que es un fútbol muy distinto. Aquí entrenamos y jugamos en Ciudad de México a más de 2,000 metros de altura, eso ya es un factor que se nota mucho. Tienes que prepararte muy bien físicamente, cuidarte mucho para aguantar todos los partidos, no tener lesiones. Que tenga tanta altura, que el césped sea diferente hace un futbol distinto. Es un futbol de muchos duelos, es un fútbol muy físico, un fútbol intenso, es agresivo el futbol aquí. Me queda mucho más para aprender y mejorar".

Al América lo odias o lo amas

En su cuarto torneo como jugador de las Águilas del América, Álvaro Fidalgo tiene claro que el América no pasa inadvertido nunca en el futbol mexicano: "Yo mismo me metía más presión incluso de la que podía haber, por gustar, por seguir creciendo, por agradar. Ahora que llevas tanto tiempo, cuando te das cuenta y aprendes que al América lo odias o lo amas; al final como jugador es lo mismo: muchos aficionados te aman y a otros no les gustas y tienes que crecer con eso, con las críticas y todo. Ya me encuentro muy cómodo con eso, me hizo crecer mucho mentalmente y encontrarme todavía mejor".