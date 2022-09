Jonathan Rodríguez fue una de las grandes contrataciones del Club América en el mercado de pases del Torneo Apertura 2022, entre otras cosas por el buen nivel que tuvo durante su primera etapa en la Liga MX. Y aunque el uruguayo no ha quedado en deuda hasta el momento, lo cierto es que parece muy lejos de cumplir el objetivo que se propuso con su regreso a México.

Cuando se hizo oficial su fichaje con las Águilas, Cabecita explicó uno de los motivos por los cuales aceptó la propuesta de los Azulcremas: llamar la atención de la Selección de Uruguay y ganarse un lugar en la convocatoria celeste para el Mundial Qatar 2022, donde los de Diego Alonso tienen la complicada tarea de enfrentar a Portugal, Ghana y Corea del Sur en el Grupo H.

"Desde que hablé con Tano (Fernando Ortiz) y me dijo de la posibilidad de venir dije que sí por la oportunidad que representa este club. También la posibilidad de pelear por un Mundial, allá no se me daba mucho porque el futbol no es tan competitivo como acá", reconoció el delantero sudamericano en la presentación de los refuerzos del América para el Apertura 2022.

Sin embargo, el rendimiento de Rodríguez no le ha alcanzado para ser contemplado por Alonso y a estas alturas parece prácticamente descartado para el Mundial. Uruguay dio a conocer la lista de convocados para el amistoso de la Fecha FIFA de septiembre ante Austria y Cabecita es uno de los grandes ausentes, mientras que Edinson Cavani y Luis Suárez sí están en la nómina.

La decisión de la Celeste resulta sorpresiva, pues Rodríguez ha venido de menos a más en el Apertura 2022 y ha tenido un aporte muy importante en la ofensiva azulcrema. El uruguayo suma cuatro anotaciones hasta el momento y es el segundo máximo goleador del América hasta el momento, logrando hacer un buen tridente con Alejandro Zendejas y Henry Martín.