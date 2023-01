A nadie le quedan dudas de que desde hace algunos torneos, Álvaro Fidalgo se ha vuelto una pieza fundamental del América, aportando equilibrio, dinámica y calidad en el mediocampo del cuadro Azulcrema.

Desde que llegó en 2021, su rendimiento ha mejorado notablemente, restándole únicamente conquistar un título para erigirse como futbolistas más destacados que vistieron su elástica en los últimos años.

Aunque esto parecería una afirmación, hay un histórico de las Águilas que no lo ve de la misma forma. Y no solo eso, incluso pide su salida de la institución para priorizar a algunos otros jugadores que no han rendido igual.

Se trata de Mario Carrillo, que durante una dinámica en ESPN pidió que la directiva desocupe un puesto de foráneo con el mediocampista español, pues considera que no aporta lo necesario en el terreno de juego.

"Yo a (Álvaro) Fidalgo, lo dejaría fuera.. Por ejemplo, está Jonathan (dos Santos) en su posición. Está el peruano (Pedro Aquino) que es un tremendo jugador. Ponlo (a Fidalgo en la tabla). Es mi decisión. Hay más volantes que él", dijo ante la sorpresa de los televidentes y sus compañeros.