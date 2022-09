La declaración con la que Brian Rodríguez podría hacer enfurecer a la MLS: "No hay presión"

Para el Apertura 2022, América tiene un gran plantel que todavía fue apuntalado en el transcurso de la temporada regular con el fichaje de Brian Rodríguez, delantero uruguayo de 22 años que militaba en el LAFC con Carlos Vela.

Para mala fortuna del sudamericano, haber llegado con el torneo empezado y su adaptación a la Ciudad de México aún no le permiten mostrar todo su potencial, disputando hasta ahora solo 99 minutos con la elástica Azulcrema.

Rodríguez charló con TUDN, entregando elogios al América y la competitividad de la Liga MX. "(Sobre la presión) Me gusta muchísimo. Fue una de las cosas para venir a un equipo tan grande, si no me quedaba tranquilo en Estados Unidos", dijo de forma categórica.

Sobre el Clásico, mostró su emoción por encararlo, pero confirmó que de momento tiene el ojo puesto en Santos Laguna, adversario al que enfrentarán este miércoles: "Ahora pensando más en Santos, que es el partido que viene ahora, y luego nos enfocaremos en Chivas. Es un Clásico muy importante y la verdad queremos ganarlo. Nunca lo he jugado, no sé mucho. Los Clásicos no se pierden".

Quieren seguir haciendo historia

América ya suma nueve victorias consecutivas en el Apertura 2022, teniendo como objetivo que los Guerreros y Guadalajara sean la 10 y la 11. Con conseguir una unidad más, sellan su boleto directo a la Liguilla, recordando que los primeros cuatro se salvan de jugar el Repechaje.