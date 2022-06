Santiago Baños, presidente del América, sigue pasando complicaciones para cerrar el fichaje de refuerzos para las Águilas de cara al torneo Apertura 2022. Todo apunta a que la institución azulcrema no hará más intentos por el extremo argentino Pablo Solari, pero estaría tras los pasos de un viejo conocido del fútbol mexicano.

El viernes por la noche tomaron fuerza las versiones que coinciden que el América va a buscar hacerse de los servicios del delantero uruguayo Jonathan Rodríguez. El Cabecita ha jugado en la Liga MX para Santos y Cruz Azul y fue campeón de goleo en el torneo Guard1anes 2020.

América piensa con la Cabecita

Tras perder la oportunidad de fichar a Gustavo del Prete, de no poder contratar a Pablo Solari y del rumor de pretender a Sory Kaba, ahora tracendió que las Águilas del América buscan hacerse de los servicios del delantero uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez, ex jugador del Cruz Azul que actualmente juega para el equipo Al-Nassr de Arabia Saudita.

Jorge Sánchez entró al quirófano

El lateral Jorge Sánchez no viajó con el plantel de las Águilas del América para los partidos del Tour Águila en Estados Unidos ya que se sometió a una operación en la nariz para corregir una lesión que sacó por un golpe en el partido de preparación que la selección mexicana jugó contra la de Ecuador días atrás en el estadio Soldier Field. No se conoce cuál será el tiempo de recuperación del jugador. Lo que parece un hecho es que se quedará con el equipo azulcrema a defender su titularidad ante Miguel Layún pues la directiva no ha recibido ninguna oferta por sus servicios.