Guillermo Ochoa, portero de las Águilas del América, habló y dio de qué hablar al reconocer que el futbol mexicano es poco visto en países de Europa y que en México también dejará de ser visto por muchos aficionados debido a las transmisiones en plataformas de pago, y también comparó la grandeza del América con la del Real Madrid.

Otros temas en la actualidad del América es que se precisó la lesión del delantero colombiano Roger Martínez quien estará fuera de circulación de seis a ocho semanas, el posible regreso de Jorge Sánchez para el partido contra Rayados del Monterrey y el probable fichaje de Henry Martín a las Chivas del Guadalajara, que ha sido reprobado por una leyenda del futbol mexicano.

Henry Martín se hace a la idea de ir a Chivas

A cuatro años de haber llegado al América, el delantero mexicano Henry Martín vive sus horas más bajas con las Águilas y por ello, aunque tiene contrato vigente, está latente la posibilidad de ir a Chivas del Guadalajara como refuerzo ante la baja por lesión de José Juan Macías por lo que resta del torneo Apertura 2022. “Yo creo que somos profesionales, esto es algo que nos encanta, que nos apasiona hacer que es el futbol. Que te tengas que retirar porque un equipo no te quiere es absurdo, por más que yo ame a este equipo, pero si amo también jugar el futbol que es mi pasión y lo he hecho desde los tres años de edad, porque un equipo no te quiera no vas a tener opción de jugar otro lado, mi respuesta sería aceptar", dijo la Bomba en entrevista con el youtuber Zabalive.

Ochoa desea el regreso de México a la Copa Libertadores

Las Águilas del América han tenido la oportunidad de jugar siete veces en la Copa Libertadores de las cuales en cuatro participó el portero Guillermo Ochoa quien expresó su deseo de que los clubes mexicanos vuelvan a aparecer nuevamente en el máximo torneo de clubes de la Conmebol. “Ojalá podamos salir de esa burbuja y ayuda que podamos algún día volver a competir contra los equipos sudamericanos que nos va a ayudar más que jugar contra los de Centroamérica o del norte”, dijo el guardameta azulcrema y de la selección mexicana.