A falta de una jornada para que finalice la fase regular del torneo Clausura 2022 de la Liga MX e impulsado con una racha de seis triunfos consecutivos, las Águilas del América se han confirmado como el temible rival a vencer, así lo consideró el mediocampista peruano Pedro Aquino.

Por otra parte, para ponerle punto final a la polémica que se generó luego de que el portero argentino Nahuel Guzmán se viera involucrado en una jugada que devino en la anulación a un gol de tiro libre de Diego Valdés, Arturo Brizio salió a dar los argumentos para justificar la labor del árbitro Fernando Hernández.

Arturo Brizio explicó el gol anulado a Diego Valdés

En el partido entre el América y los Tigres por la decimosexta jornada del torneo Clausura 2022 de la Liga MX hubo una jugada polémica que tuvo como protagonistas a Diego Valdés, Nahuel Guzmán y el árbitro Fernando Hernández. Resulta que el sibante le anuló al volante chileno lo que hubiera sido su segundo gol en el partido, por razones que no habían quedado claras.

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, se encargó de explicar en el análisis que publica cada semana en YouTube: "Previo a la ejecución del tiro libre, el árbitro detuvo la reanudación con el silbato y con el lenguaje corporal debido a que el portero de Tigres aducía una lesión. Hay que recordar que de acuerdo a la regla de juego, no se puede reanudar el partido si el guardameta no está en su posición. Es una decisión arbitral correcta".

América es de peligro, advierte Pedro Aquino

Aunque no depende de sí mismo, el América podría conseguir la clasificación directa a los cuartos de final del torneo Clausura 2022, para ello requiere vencer al Cruz Azul este fin de semana al tiempo de que Atlas o Puebla no sumen los tres puntos en sus respectivos partidos conta Tigres o Mazatlán.

De cara a la fase final del torneo, en entrevista exclusiva para Bolavip, el mediocampista peruano Pedro Aquino advirtió el América "es un rival que cualquier equipo que le juegue le teme. Es un club que en 20, 30 o 45 minutos no te hace un gol, pero donde la tiene te la hace. Es de temer América, es un club grande, que tiene historia. Me ha pasado a mí, he venido a jugar con Lobos y con León, la verdad siempre entre nosotros los jugadores tenemos el temor y a la vez el plus de querer hacer las cosas bien para que este club te pueda ver y puestas estar acá".