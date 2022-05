Para enfrentar al Puebla en el partido de vuelta de Cuartos de Final, el América no contará con Federico Viñas, pero podría tener a Henry Martín. Luis Fuentes resalta la unión de las Águilas.

Si algo logró Fernando Ortiz durante su interinato como relevo de Santiago Solari, además de la racha de seis victorias consecutivas, fue restablecer la comunión entre los jugadores de las Águilas del América y con ello el repunte que devino en la clasificación directa a la Liguilla del torneo Clausura 2022.

Para buscar el pase a semifinales, las Águilas del América cuentan con un elemento muy confiable en la defensa, Luis Fuentes, quien resaltó que en este equipo azulcrema los primeros defensores son los delanteros y el primer atacante es el portero Guillermo Ochoa.

América es una familia, presume Luis Fuentes

De cara al partido de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2022 contra el Puebla en el estadio Azteca, Luis Fuentes lamentó la ausencia del delantero uruguayo Federico Viñas por lesión y mostró su confianza plena en lo que pueda aportar el mexicano Henry Martín. Además, resaltó que las Águilas del América son una familia.

"Es una baja sensible la de Fede, pero Henry ha demostrado su capacidad. Todos en el equipo confiamos el uno en el otro y dependemos el uno del otro. El primero en atacar es Memo Ochoa y el primero en defender es el delantero", comentó Luis Fuentes. "Tenemos que confiar en el compañero porque somos un equipo y jalamos para el mismo lado, todos tenemos las mismas metas y debemos estar siempre unidos. Este equipo es caracterizado por la unión, pese al mal arranque nos consideramos una familia y trabajamos para sacar adelante esto".

Álvaro Fidalgo quiere el estadio Azteca lleno para una fiesta azulcrema

Con el aprendizaje obtenido en las Liguillas de los torneos Clausura 2021 y Apertura 2021 en las que el América fue eliminado en la ronda de Cuartos de Final, Álvaro Fidalgo espera superar al Puebla para llegar a las Semifinales del Clausura 2022. Con el empate obtenido el miércoles en el estadio Cuauhtémoc en el partido de ida, a las Águilas les bastaría otro empate en la vuelta y así avanzar gracias al criterio de mejor ubicación en la tabla. De cara a este compromiso ante, el mediocampista español lanzó un llamado a la afición azulcrema.

"Ojalá que el Azteca esté a reventar mañana", dijo Álvaro Fidalgo en conferencia de prensa y se comprometió a que sea "una gran fiesta para el americanismo y que al final a los que nos toque estar en el campo seguros de que vamos a dejar todo, que se encontrará un equipo que va a salir bien y seguros de que vamos a ganar.... América tiene que jugar como el equipo más grande de México, todo lo que no sea eso no servirá. Vamos a jugar como el equipo que somos, intentar no cometer los errores que cometimos antes".