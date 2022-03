Ni siquiera los futbolistas profesionales están exentos de pasar momentos de riesgo por la violencia que se vive en los estadios de México. Francisco Guillermo Ochoa, portero del América, reveló en conferencia previa al clásico sin colores un episodio en el que su integridad estuvo en riesgo.

América habría recuperado a sus estrellas

De acuerdo a lo revelado por ESPN, las Águilas del América tendrían de vuelta y sin ningún inconveniente a Pedro Aquino y Diego Valdés, quienes estaban fuera del conjunto azulcrema por lesión, por lo que no se esperaba que estuvieran de regreso en las canchas tan pronto, pero estarían más que listos para el Clásico de Clásicos en donde enfrentarán en la Jornada 11 a su acérrimo rival, las Chivas de Guadalajara.

Guillermo Ochoa sufrió violencia en La Corregidora

A propósito de los graves incidentes registrados la semana anterior en el estadio La Corregidora, Guillermo Ochoa, portero de las Águilas del América, recordó que en una ocasión sufrió, en compañía de sus seres queridos, un acto de violencia, precisamente en una visita a Querétaro.

"Me ha tocado vivir ese tipo de casos, me tocó justo también en el estadio de Querétaro, después de un partido salir en el auto con mi familia, con mis padres y claro que no fue un momento agradable, golpeaban el auto, los vidrios, el espejo lateral", relató Guillermo Ochoa en conferencia.