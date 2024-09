En el marco de la Jornada 7 del Apertura 2024 de la Liga MX, América y Chivas se enfrentarán en el estadio Ciudad de Deportes desde las 18:50 horas (Ciudad de México) en el marco de una nueva edición del Clásico Nacional. El país se paraliza por el partido más importante del futbol nacional.

Los equipos se preparan de la mejor manera para afrontar este compromiso muy especial y los entrenadores deben decidir con sabiduría los jugadores que serán titulares. En el caso de América, André Jardine no podrá contar con dos jugadores para el cotejo.

En conferencia de prensa, el propio portugués confirmó que no estarán a disposición. Uno de ellos es Diego Valdés. “De Diego puedo confirmar que está fuera, aún no consigue estar sin dolor, le duele un poco el hombro“. Y agregó: “Imaginó no tardarse tanto en esta recuperación, quiere seguir haciendo muchas cosas para mantenerse con ritmo”. El jugador se lesionó el hombro izquierdo por contra Cruz Azul.

Más allá del volante chileno, el otro jugador que tampoco estará a disposición es Alejandro Zendejas, que estuvo en duda hasta último momento. El propio DT no lo había descartado: “Zende ya entrena parejo con el grupo, ver cómo se siente y si ya está para un partido o si aguardamos“.

Sebastián Cáceres también se pierde el Clásico Nacional

El estratega portugués también se refirió al defensa central uruguayo: “Lo de Cáceres es una lesión importante, dos centímetros en el músculo posterior de la pierna. Cuatro semanas para recuperarse”. Sebastián Cáceres salió lesionado en el partido de Uruguay ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

