Las Águilas del América están preparadas para afrontar una decisiva recta final de la fase regular del torneo Clausura 2022 para buscarse el pase al repechaje y luego pelear por el título en la liguilla a partir de los cuartos de final, que es uno de los objetivos para Fernando Ortiz si pretende continuar en el timón azulcrema.

En caso de que el América no acceda a las finales, la directiva estaría buscando entrenador en el sur del continente con un entrenador que actualmente tiene compromiso con una selección. Mientras se define el tema del director técnico ya empezó a tomar forma la pretemporada con el primer rival del Tour Águila.

América contra Pumas en el Tour Águila

En la recta final del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, el América y su director técnico interino Fernando Ortiz tienen por delante cuatro partidos fundamentales para sus aspiraciones a clasificar al repechaje: Tijuana, León, Tigres y Cruz Azul, y luego ver si continúa en mayo en la competencia.

Sea que avancen al repechaje o que no superen la fase regular, las Águilas del América ya definieron a uno de sus contrincantes para la pretemporada del torneo Apertura 2022. Serán los Pumas. Esta nueva edición del clásico capitalino que se llevará a cabo en el Tour Águila, en el SeatGeek Stadium de la ciudad de Chicago, el domingo 19 de junio.

Las Águilas preguntaron por Ricardo Gareca

En el América no quitan el dedo del renglón en cuanto a la búsqueda de un entrenador para el mercado de verano, en caso de que el director técnico interino, el argentino Fernando Ortiz no cumpla los objetivos planteados en el desenlace del torneo Clausura 2022. El ex futbolista y ex entenador de las Águilas, Oscar Ruggeri, reveló para ESPN Argentina que la directiva azulcrema se acercó a él para que intente convencer a Ricardo Gareca de convertirse en su nuevo entrenador, en caso de que no logre la clasificación al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Perú.

Según Oscar Ruggeri en declaraciones para el programa en el programa ESPN F90, "me llamaron para que le hable (a Gareca), para llevarlo a algún lado, equipos. Tuve llamados y si Perú no clasificaba, ya tenía una banda de lugares. Me contactó el América de México, por ejemplo".