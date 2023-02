El entrenador de los cementeros no está seguro en su puesto, luego de los malos resultados conseguidos en el Torneo Clausura 2023.

Cruz Azul no conoce la victoria en el Torneo Clausura 2023. La Máquina ha quedado en deuda con su rendimiento mostrado hasta el momento y esto ha puesto en duda la continuidad de Raúl Gutiérrez en el banquillo de los Cementeros.

Tras la reciente derrota ante Tigres, la directiva buscaría un reemplazo de garantías en el mercado de pases. En las últimas horas han sonado varios nombres, pero el último candidato en sumarse a la lista genera altas expectativas.

De acuerdo con la información que publica Marca Claro, la nueva opción que manejarían los Cementeros sería Ricardo Gareca; sin embargo, el argentino hasta el momento solo ha reconocido contactos con la Selección de Ecuador.

El Tigre viene de culminar un ciclo sumamente exitoso al frente de la Selección de Perú, equipo con el que consiguió la clasificación al Mundial Rusia 2018 y quedando eliminado ante Australia en el partido por el Repechaje para Qatar 2022.

¿Está abierto a la Liga MX?

Si bien la Máquina no ha presentado una oferta formal por Gareca, lo cierto es que el argentino no descarta continuar su carrera en México. "Estoy abierto a ser DT de una Selección o de un club. Lo que surja, no tendría problema", dijo a Radio Continental.