En 60 largos años de rivalidad entre el América y los Pumas, las Águilas lograron una de sus victorias más sencillas de visita en la cancha del estadio Olímpico Universitario en el clásico capitalino correspondiente a la octava jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX con los goles de Diego Valdés, Jonathan Rodríguez y Alejandro Zendejas.

Si bien no se reflejó en el marcador directamente con goles, el delantero americanista Henry Martín apuntó que las Águilas aplicaron al pie de la letra las indicaciones del entrenador Fernando Ortiz y aunque reconoció a Pumas como buen rival subrayó la superioridad de la escuadra azulcrema.

Fernando Ortiz nunca dudó de sus Águilas

En su aún breve trayectoria como director técnico de las Águilas del América, el argentino Fernando Ortiz se mostró complacido con la victoria azulcrema con el contundente marcador de 3-0. El Tano resaltó la actitud de sus jugadores: "Lo dije, yo no tengo duda de mis jugadores, con el rival sí, dimos un buen partido, yo tengo mucho respeto al rival, América siempre mostró hambre para salir a ganar. Lo dije, necesitábamos una semana de trabajo porque el jugador se descarga, quiere entrenar y preparar el partido. Cuando hay partido entre semana es difícil planificar. Estoy feliz por los jugadores, se merecían un triunfo así con el Clásico de la ciudad".

No soy pieza clave: Henry Martín

Henry Martín, delantero de las Águilas del América no pudo anotar por tercer partido consecutivo, pero intervino en los dos primeros goles en la victoria de 3-0 sobre los Pumas. El atacante yucateco, quien lucha por un lugar en la selección mexicana para la Copa del Mundo Qatar 2022, rechazó sentirse un diferenciador en el repunte que parece estar teniendo el equipo azulcrema. "Lo comenté siempre, no importa si yo anoto o no, lo importante es que el equipo ganara, me tocó por ahí una asistencia y un travesaño, pero lo importante es que ganamos, que mis compañeros están anotando, que estamos generando arriba, me da gusto y confianza en que el equipo esté bien. No soy pieza clave de nada, creo que todos, somos piezas fundamentales, no podemos seleccionar solamente a uno, el mejor del partido hoy, para mi, fue todo el equipo y Richard Sánchez que estuvo increíble en la media cancha, hizo todo, se comió a todos".