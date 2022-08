¿Conseguirá las Águilas su cuarta victoria consecutiva? ¿Evitará la Máquina su cuarta derrota en fila? ¿O el Clásico Joven terminará en empate?. Estas preguntas tendrán sus respectivas respuestas el sábado cuando América y Cruz Azul jueguen en el estadio Azteca su partido correspondiente a la décima jornada del torneo Apertura 2022.

El América del director argentino técnico Fernando Ortiz es quinto de la tabla con 13 puntos mientras que el Cruz Azul del entrenador uruguayo Diego Aguirre, quien cumplirá su segundo partido de suspensión, ocupa la posición número 17 con ocho puntos.

Probable alineación de las Águilas contra Cruz Azul

En su esfuerzo de seguir escalando posiciones en la clasificación del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, las Águilas del América podrían enviar ante la Máquina del Cruz Azul la siguiente alineación: Guillermo Ochoa, quien es envidiado por un campeón de mundo, en la portería; una defensa con Emilio Lara y Luis Fuentes en el papel de laterales con Sebastián Cáceres y Néstor Araujo como centrales; el mediocampo estaría integrado por Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo por el centro, mientras que Alejandro Zendejas y Jonathan Rodríguez serían volantes por los costados; Diego Valdés actuaría como mediapunta y Henry Martín como referencia en el área.

Bruno Valdez ignoraba estadística del Clásico Joven

Aparte de pronosticar el marcador exacto del Clásico Joven entre las Águilas del América y la Máquina del Cruz Azul, el defensa paraguayo Bruno Valdez se sorprendió al saber que el equipo azulcrema no vence a la escuadra celeste desde hace siete partidos, y espera que este sábado llegue a su fin esa tendencia: "No sabía de esa estadística. Nosotros en los clásicos salimos a ganar no a jugar, debemos plantearlo de esa forma, esa es la esencia del club, si es un Clásico más todavía. Vamos a cortar esa racha".