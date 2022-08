Las Águilas del América siguen su vuelo para tratar de llegar a donde se atreven: lo más alto de la clasificación. La escuadra azulcrema ya es tercera de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2022 de la Liga MX con 19 puntos luego de lograr su quinto triunfo consecutivo de visita por 1-0 sobre los Gallos Blancos del Querétaro.

En su racha de cinco victorias consecutivas, las Águilas del América llevan 16 goles a favor y ninguno en contra. Además, todo parece que van a fortalecer su ofensiva con el arribo del extremo uruguayo Brian Rodriguez.

Refuerzo a la vista Brian Rodríguez

Proveniente de Los Ángeles FC de la MLS, equipo en el que vive su segunda temporada, el extremo uruguayo Brian Rodríguez vendrá a México para ultimar detalles para incorporarse a las Águilas del América: "Está todo cerrado. Jueves estaremos con seguridad por México y recién una vez que firme se podrá decir que es refuerzo", comentó Edgardo Lasalvia, representante del futbolista, a Superdeportivo. De acuerdo con el periodista César Merlo, América pagará por Brian Rodríguez seis millones de dólares al Los Angeles FC, que equivalen al 80 por ciento de los derechos federativos que tiene la franquicia de la Major League Soccer.

Al América lo odias o lo amas, lo sabe Fidalgo

En su cuarto torneo como jugador de las Águilas del América, el mediocampista español Álvero Fidalgo ya pudo constatar que el equipo azulcrema siempre es tema de conversación, para bien o para mal, y que nunca pasa desapercibido: "Ahora que llevas tanto tiempo, cuando te das cuenta y aprendes que al América lo odias o lo amas; al final como jugador es lo mismo: muchos aficionados te aman y a otros no les gustas y tienes que crecer con eso, con las críticas y todo. Ya me encuentro muy cómodo con eso, me hizo crecer mucho mentalmente y encontrarme todavía mejor".