Las Águilas del América extendieron su paternidad sobre los Tigres al vencerlos 2-0 de visita en el estadio Universitario, el Volcán, en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX con goles del uruguayo Jonathan Rodríguez y del argentino Leonardo Suárez.

De tal manera, las victorias de los Tigres sobre el América se siguen quedando lejos: los felinos de la Universidad Autónoma de Nuevo León lograron su victoria más reciente como local ante las Águilas el 2 de diciembre de 2017 por 3-0 y como visitantes el 28 de diciembre de 2019 por 2-1.

América no pensaba en el Clásico: Fernando Ortiz

Mientras Jesús Orozco Chiquete y Víctor Guzmán, jugadores de las Chivas del Guadalajara, lanzaron advertencias anticipadas a las Águilas del América por el clásico nacional de la jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el director técnico azulcrema Fernando Ortiz comentó que "nosotros nunca pensamos en el Clásico, pensamos en Tigres, era el partido trascendental. Cada que se aproxima un Clásico, no me gusta hablar". Sobre la victoria en el Volcán, el Tano resaltó: "La inteligencia, intensidad, querer ir a buscar el partido desde el minuto cero. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con un rival difícil y si no salíamos así iba a ser complicado. Los chicos hicieron un partido perfecto. Tengo jugadores extraordinarios".

Diego Valdés jugó con motivación especial ante Tigres

En la victoria de las Águilas del América por 2-0 ante los Tigres en la cancha del estadio Universitario por la jornada 11 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, Diego Valdés dio la asistencia para el segundo gol; horas antes, el nombre del equipo el volante chileno apareció en la convocatoria de la selección de Chile para el partido amistoso contra Paraguay del próximo 27 de marzo.