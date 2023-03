Las Águilas del América tuvieron una noche dolorosa ante los Tuzos del Pachuca en la que sufrieron una derrota por 3-0 que significó perder su etiqueta de invictos en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, pero también una racha de un año sin derrota como locales en el estadio Azteca.

La goleada en contra generó un profundo malestar en la afición de las Águilas del América que se manifestaron sobre todo con críticas hacia el portero Oscar Jiménez quien fue responsabilizado en al menos dos goles de los Tuzos del Pachuca.

Claro que duele: Fernando Ortiz

A pesar delos dos goles que le invalidaron al América en el partido ante Pachuca, el director técnico Fernando Ortiz reconoció que "no fuimos eficaces, ellos sí. Duele, claro que duele". Aun con la derrota, el entrenador argentino apuntó que "el equipo me gustó, intentó los 95 minutos ir a buscar el resultado. Estoy satisfecho de que el equipo fue a buscar. Cuando el equipo demuestra que va a buscar descontar contra un equipo difícil a mí me gusta. El partido no fue para ese marcador. Pachuca es un rival que con la mínima distracción o desatención te puede convertir y nos convirtió".

América sale de las peores situaciones: Miguel Layún

Después de sentir los reclamos y las burlas por la derrota ante Pachuca, el lateral azulcrema Miguel Layún aprovechó su charla con la prensa al final del partido para responder a los reproches de la afición del América: "Voy a aprovechar que estoy aquí con ustedes para mandar un mensaje a nuestra afición. Ninguno de nosotros se esconde, estamos aquí para afrontar las situaciones, creo que no hay nada mejor que saber agarrar al toro por los cuernos, es la única forma que conozco en la vida para salir adelante. Que no se les olvidé a toda nuestra afición lo que ha sido la esencia de este equipo durante años, este equipo ha estado acostumbrado a estar en las peores situaciones y salir adelante. Varios que hemos estado en la época reciente hemos vivido episodios así. Que no se les olvidé nada más".