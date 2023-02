En lo que va del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, las Águilas del América no han podido contar con jugadores como Federico Viñas quien sólo ha jugado 35 minutos e incluso estuvo con posibilidades de irse al Pachuca o al Standar Lieja y Jurgen Damm quien no ha registrado un solo minuto en las primeras cuatro jornadas.

Este fin de semana, las Águilas del América, que tienen seis puntos, irán a una de las canchas que más se le complican en el futbol mexicano, la del estadio Corona, a medir fuerzas con los Guerreros del Santos, que llevan siete puntos.

Dos dudas para enfrentar al Santos

Las Águilas del América se preparan para visitar a los Guerreros del Santos en el estadio Corona y el director técnico de los azulcremas Fernando Ortiz tiene dos dudas en su plantel de cara al viaje a Torreón. Tanto Jurgen Damm como Federico Viñas hicieron trabajo diferenciado debido a sus respectivas lesiones.

Los aprendizajes de Oscar Jiménez

Después de seis años de esperar su oportunidad de ser el portero titular de las Águilas del América como suplente de Agustín Marchesín, Oscar Jiménez está disfrutando su momento en este torneo Clausura 2023 a los 34 años. "Le he aprendido a todos los que han estado, a Marchesín y a Ochoa. Trabajo para ello y agradezco el apoyo de la afición que me muestren su cariño", dijo el guardameta en entrevista para ESPN. "Estos seis años han servido para aprender y la regularidad me viene bien, es lo mejor. Si antes me tocaban tres partidos debía hacerlo bien, si no dirían que no estaba preparado. No hay otra presión como aquí, era lo que quería, me preparé, me soñé defendiendo este arco y cada día trabajo para hacerlo bien".