Se aproxima el partido de las Águilas del América contra los Zorros del Atlas por la novena jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX y es probable que el director técnico argentino Fernando Ortiz haga un retoque en la línea defensiva, específicamente en la lateral derecha.

A sus 34 años, Miguel Layún ha sido titular en los dos compromisos más recientes del América y a su edad se siente con ánimos de volver a la selección mexicana, pero para ello en el club azulcrema tendrá que defender su titularidad ante el juvenil Emilio Lara.

Miguel Layún y su dilema de dónde retirarse

Desde su debut en 2007, Miguel Layún ha jugado en el futbol mexicano con Veracruz, América y Monterrey, en la Serie A con el Atalanta, en la Premier League con el Watford, en la Primeira Liga con el Porto y en La Liga con Sevilla y Villarreal. A sus 34 años de edad, el lateral derecho tiene contrato con el América hasta el 31 de diciembre de 2023 y analiza si retirase en el futbol mexicano o cerrar su carrera en la MLS. "Es un debate interno bastante complejo porque una parte de mi quiere cerrar el ciclo en el Club América por todo lo que representa, pero también hay una parte dentro de mí que he experimentado cuando he tenido la posibilidad de recorrer diferentes países, diferentes ligas y me he dado cuenta que me complementan como persona, me van haciendo aprender cosas buenas”, dijo Layún en entrevista para Récord.

Emilio Lara podría reaparecer contra el Atlas

Después de jugar como suplente contra Atlético de San Luis en la séptima jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX y de perderse el partido de la octava fecha contra el Tijuana por molestias físicas, Emilio Lara podría volver para enfrentar al Atlas en la novena jornada y podría hacerlo como titular si el director técnico Fernando Ortiz decide sentar a Miguel Layún quien ha salido en el cuadro inicial en los dos partidos más recientes del América.