El Clausura 2022 no pudo ser revancha para Santiago Solari. Después de dos semestres en los que el equipo puntuó con regularidad bajo su mandato, las eliminaciones en Playoffs dejaron un mal sabor de boca. Cuando se apuntaba a por fin competir por títulos, el América tuvo un olvidable inicio de año que derivó en la salida del entrenador argentino. El empate por 1-1 ante Querétaro fue la gota que rebalsó el vaso.

Las Águilas ocupan el último lugar de la tabla en la Liga MX, con una sola victoria en ocho encuentros disputados, además de tres empates y cuatro derrotas. La racha de cuatro partidos sin sumar de a tres se volvió insostenible para Santiago Solari, quien estuvo varias semanas en el centro de las críticas y con los rumores acerca de su salida cada vez más fuertes.

Las opiniones son diversas una vez consumado el despido del entrenador argentino con pasado en Real Madrid. Sin embargo, David Faitelson, reconocido panelista de ESPN, no dudó a la hora de evaluar el ciclo: “A Solari le quedó grande el América –afirmó-. Más allá de lo que pasó o no en el vestidor, el América tiene un grupo para tener resultados diferentes”. Las Águilas se reforzaron para el Clausura 2022 con la intención de repetir lo hecho en la última fase regular.

Por su parte, José Ramón Fernández, también periodista de la misma señal, juzgó los hechos de manera diferente: “La mala suerte lo acompañó esta temporada, porque sigo convencido de que es un entrenador con gran capacidad y muchas cualidades. Así es la vida de los entrenadores. Muchas veces la fortuna les juega mal”, escribió en su cuenta de Twitter, en tono de defensa hacia el despedido Santiago Solari.

El aviso de Faitelson semanas atrás

El panelista ya no confiaba en que el argentino pudiera revertir la situación en América. Tal es así que semanas atrás, cuando los cuestionamientos hacia el entrenador crecían, opinó: “Si fuera el abogado de Solari, lo que le sugeriría es que se declare culpable y busque un arreglo lo más pronto posible, porque me parece que este equipo no va a ninguna parte. Sigue inmerso en lo que ocurrió el torneo pasado, donde sí es verdad, tuvo un récord de puntos y fue el más regular como él dice, pero fue un año inútil porque América no ganó nada y fracaso”.