El Clausura 2023 de la Liga MX comenzó hace algunas semanas pero, en Coapa, ya están pensando en lo que será el periodo de transferencias de mediados de este año. ¿Tan apresurados están? Pues, de acuerdo a la información que brindó RÉCORD, existe un apuntado por el cuerpo técnico y la directiva azulcrema...

"Lo están congelando", reportó el Francotirador en su columna habitual para dicho medio de comunicación. Y con esa frase se refiere a uno de los futbolistas que llegó recientemente al Nido pero que no logró asentarse para ganarse un lugar en la consideración del actual estratega. Parece tener las horas contadas.

"Me cuentan que Jürgen Damm no tiene ningún problema físico, como lo dejó ver Fernando Ortíz. No ha recibido ninguna explicación por parte del técnico sobre su ausencia en las convocatorias", agregó dicha fuente, explicando que el ex Tigres UANL y Atlanta United no entraría en planes para el próximo semestre.

El actual vínculo del veloz extremo de 30 años rige hasta el final del Clausura 2023. Teniendo en cuenta esta situación, es casi un hecho pensar en que buscará un nuevo destino en el venidero periodo de transferencias de verano. Solo un cambio radical, y de última hora, moverá el rumbo de su futuro...

El 2023 de Jürgen Damm en América

No sumó minutos este año. La última vez que ingresó fue en el Apertura 2022, el 16 de octubre, en la goleada 5-1 frente a Puebla en el Estadio Azteca. Ya lleva una inactividad oficial de más de tres meses, que puede extenderse si es que no termina convenciendo a Fernando Ortíz en las prácticas de Coapa.