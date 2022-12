Para el inicio del Clausura 2023 faltan tan solo 16 días, por lo que los diferentes clubes de la Liga MX buscan cerrar las mejores incorporaciones posibles para la segunda mitad de temporada. Por otro lado, en las últimas horas comenzó a surgir el rumor de que América dejaría ir a Miguel Layún a León, por lo que en Bolavip repasaremos lo que en verdad se sabe sobre el supuesto traspaso.

A lo largo del Apertura 2022, el equipo de Fernando Ortiz fue uno de los grandes protagonistas del campeonato debido a que dominaron a base de buen juego, con goleadas y siendo superlíderes del torneo. Sin embargo, Toluca sorprendió al balompié nacional luego de eliminarlo en las Semifinales de la Liguilla tras ganarle por 3-2 en el global.

Por otra parte, de cara al Clausura 2023, América buscar definir el plantel que tendrá a partir del seis de enero, por lo que en las últimas horas comenzó a surgir el rumor de que Miguel Layún tenía negociaciones avanzadas con León. De esta manera, el defensor comenzaba a cerrar su segunda etapa en el conjunto Azulcrema.

Sin embargo, Bolavip pudo confirmar con fuentes del club que el futbolista de 34 años se queda para vestir el jersey de las Águilas durante el 2023. Cabe recordar que el lateral derecho acaba de renovar su contrato por un año y con una fuerte reducción de su salario.

“Las condiciones son bastante favorables para el club y los objetivos, Me hablaron de una rebaja salarial importante, les dije que para mí eso no era un problema, que yo no estaba en este club por dinero”, declaró Miguel Layún a TUDN luego de que se confirmara su continuidad en América.