Al parecer el jugador mexicano, Miguel Layún, no está comenzando el 2022 de la mejor manera, pues el futbolista de las Águilas del América no ha podido jugar en este nuevo torneo por estar saliendo de una reciente lesión, pero ahora también tendrá que lidiar con el cambio inesperado de su dorsal.

Por medio de sus redes sociales, Layún solicitó apoyo a sus seguidores para que enviaran mensajes a la Liga MX, con el objetivo de que su dorsal siga siendo el 19 y no el 29, como le fue asignado para este Clausura 2022 de manera inexplicable, pues su número habitual lo lleva portando en sus diversas etapas como jugador.

"¿Alguien me ayuda a hacerle Spam a la Liga MX para que me permitan usar el '19'? Ándenle, aún no juego este torneo, por favor", escribió en Twitter el actual defensa del América, quien aún tendría posibilidades de que este dorsal pudiera ser modificado, ya que aún no cuenta con minutos en esta campaña a pesar de que ya se jugó la Jornada 1.

Ahora el conjunto de Coapa tendría en puerta el encuentro ante Mazatlán en el famoso estadio del Kraken, pero este duelo se tuvo que posponer porque el recinto mazatleco se encuentra en mantenimiento, por lo que hasta el momento se desconoce la fecha en la que se llevará a cabo dicho juego.