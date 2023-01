Uno de los partidos más atractivos que tendrá la segunda jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX lo protagonizarán en el estadio Nemesio Diez los Diablos Rojos del Toluca, que harán su debut, y las Águilas del América, que no pudieron ganar en su presentación.

Para los azulcremas sería una revancha por la eliminación ante los escarlatas en las Semifinales del torneo Apertura 2022. Para este partido Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas del América, tiene una duda: si podrá alinear al mediocampista español Álvaro Fidalgo.

En el transcurso de la semana las alarmas estuvieron encendidas al interior del América ya que Álvaro Fidalgo no pudo entrenar con normalidad debido a un fuerte golpe que recibió en un entrenamiento en una rodilla del que culparon a Miguel Layún. A fin de cuentas, el mediocampista español sí viajó a Toluca, pero sin la certeza de saber si podría jugar.

En Twitter, un usuario identificado como Rezzo que se define como "un genio, millonario, americanista y filántropo" señaló al culpable de la situación: "Álvaro Fidalgo no jugará contra Toluca, ni siquiera hará el viaje debido al golpe certero, con mala leche, con intención de retirarlo, con saña, con coraje, envidia y celo, con alevosía y ventaja que Miguel Layún le propinó".

¿Miguel Layún lesionó a Álvaro Fidalgo?

Miguel Layún se enganchó y respondió en Twitter: "Vaya demencias hay que leer de vez en cuando. Algunos ya no saben qué inventar. Y sí, ya sé lo que van a responder aquí no se preocupen, pueden seguir su hate". En las respuestas, al lateral del América le hicieron notar que "era puro mame, no lo publicó como hecho, era chascarrillo", y el propio Rezzo remató: "es muy obvio". Miguel Layún ya no respondió, pero hubo quien salió a defenderlo: "Si alguien se lleva bien con Álvaro Fidalgo es Miguel Layún. Cómo dicen idioteces para vender y de paso le tiren hate a un jugador".