La semana pasada fue de festejo para el América, que sigue sumando victorias y que sueña con mantenerse en puestos de clasificación directa a la tan ansiada Liguilla del Clausura 2023. Y, aunque vencieron a los Xolos de Tijuana para mantenerse en el podio, Fernando Ortíz no quedó del todo convencido con la actuación de sus dirigidos.

Pese a que los americanistas tardaron cuatro jornadas en sumar su primera victoria, una vez que se reencontraron con la victoria, las cosas han ido muy bien. Con la victoria del martes pasado ante Atlético de San Luis, las Águilas se acomodaron entre los mejores de la Liga MX, pero eran conscientes de que debían seguir sumando puntos en casa si quieren llegar con chances de clasificar directamente a la fase final del torneo.

Y, pese a que consiguieron quedarse con los tres puntos en casa y mantuvieron el invicto en el Estadio Azteca, Fernando Ortíz está seguro que todavía hay margen de mejora. "No soy de diferenciar defensa y ofensiva, defienden y atacan todos. Defensiva no estamos como queremos, pero ofensivamente sí. El equipo defiende y ataca, no hay diferencia en ese sentido. Vamos a darle merito al rival, también juega, crea situaciones. Debemos trabajar para que no nos vuelvan a convertir, pero el rival también juega”, comentó en conferencia de prensa el Tano Ortíz.

Es que, como pese a que han demostrado la jerarquía que tienen de cara a la portería rival, es cierto que les ha costado mucho mantener la valla en cero, pues registran nueve goles en contra y apenas pudieron registrar dos partidos con la portería sin vencer. "Nosotros siempre vamos para adelante. Situaciones que arriesgamos, me gusta ir para adelante y el rival tiene posibilidades. Nos cuesta cerrar los partidos en casa o de visitante, puede ser. No hay problema en reconocerlo, hay que trabajar, más teniendo un hombre de más, hay que saber cuándo matar”, agregó Ortíz, que no duda del poder de sus atacantes.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

Luego de una semana de doble jornada, los Azulcrema podrán descansar algo más de tiempo, pues recién el próximo sábado 25 de febrero volverán a jugar. En esta ocasión, se medirán ante Atlas en el Estadio Jalisco y el encuentro se podrá ver por las pantallas de Canal 5, TV Azteca y TUDN.