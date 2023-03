No es una semana sencilla para el Club América. Luego de la victoria ante Tigres en el 'Volcán', ahora regresarán a los entrenamientos con la mente puesta en Chivas. Una edición más del Clásico Nacional se vivirá el siguiente fin de semana en el estadio Akron, pero hay algunas noticias que repasar antes de pensar en el Rebaño Sagrado.

Roger Martínez se aleja

Cada mercado de transferencias existen importantes novelas, y una que está próxima es la de Roger Martínez, delantero colombiano que está próximo a terminar su contrato y podría marcharse libre en caso de no ser renovado. Para nadie es un secreto que han existido negociaciones. Sin embargo, el jugador de 28 años parece más lejos que nunca del América, conscientes que no se logra llegar a un acuerdo para sellar su permanencia. De acuerdo al periodista Fernando Esquivel, Martínez tiene posibilidades en Europa, cobrando la mitad de su sueldo actual. Igualmente, se asegura que rechazó una renovación que se le ofrecía a través de cumplir objetivos.

Layún le respondió a aficionado

Entre las modificaciones que hizo Fernando Ortíz en su once inicial estuvo sacar a Óscar Jiménez y meter a Luis Malagón, además de colocar a Emilio Lara como lateral derecho en lugar de Miguel Arturo Layún. El Pelón neutralizó de buena forma a los delanteros de Tigres, volviendo a lucir cercano a su mejor nivel. Por su parte, la afición se metió con Layún en las redes sociales, recibiendo una respuesta muy curiosa de su parte. Un fanático se burló de que el nacido en Veracruz no tuvo minutos, recibiendo una respuesta irónica: "¡Lo hice como crack! Ojo, que no cualquiera", dijo Miguel Arturo ante cualquier cantidad de respuestas.