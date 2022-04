América está muy cerca de conseguir el boleto directo a los Cuartos de Final del torneo Clausura 2022 y para ello, requieren vencer a Cruz Azul este fin de semana al tiempo de que Atlas o Puebla no sumen de a tres en sus partidos. La ecuación está clara y antes de que empiece la parte decisiva del certamen, Pedro Aquino advirtió a sus rivales que las Águilas serán un rival de temer.

“Ese es América, es un rival que cualquier equipo que le juegue le teme. Es un club que en 20, 30 o 45 minutos no te hace un gol, pero donde la tiene te la hace. Es de temer América, es un club grande, que tiene historia. Me ha pasado a mí, he venido a jugar con Lobos y con León, la verdad siempre entre nosotros los jugadores tenemos el temor y a la vez el plus de querer hacer las cosas bien para que este club te pueda ver y puestas estar acá”, compartió.

El Clásico Joven será la primera escala en el camino de los Águilas rumbo a la Fiesta Grande y en medio de la plática con Bolavip México, La Roca dejó clara la relevancia que este encuentro tiene para el plantel azulcrema, en el cual tienen claro que más allá de jugarlo, lo tienen que ganar por lo que representa.

“Para nosotros cuenta muchísimo el Clásico. La verdad nos gusta jugar Clásicos, son de ganar, son de muerte, siento que esos partidos más que jugarlos, se ganan. Es lindo con tu gente y con tu estadio”, dijo a un par de días de que se lleve a cabo este encuentro en el Coloso de Santa Úrsula.

SUEÑA CON LA LIGUILLA

El paso de Aquino por América ha estado marcado por un gran rendimiento individual cuando le ha tocado estar en cancha, pero con lesiones en momentos inoportunos que le han impedido estar en partidos claves. Ahora, físicamente recuperado, Pedro sueña con estar presente en la Liguilla y contribuir a la búsqueda de su club por el título.

“No tanto deuda, más que todo tengo un sinsabor para mi persona. Siento que por cosas de futbol y la vida no la he podido jugar, pero hoy por hoy me toca otro sueño y otro reto que tengo que es jugar la Liguilla. No tengo que demostrar nada a nadie, vengo trabajando duro para prepararme de cara a la Liguilla, ese sinsabor quitármelo y poder levantar la 14 que es lo que yo quiero y mis compañeros quieren”, concluyó.