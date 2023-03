Por si no bastó, Cuauhtémoc Blanco volvió a defender a Henry Martín

En el Estadio Akron, Américo dio una verdadera paliza futbolística a Chivas tras ganarle por 4-2 en una nueva edición del Clásico Nacional. Por otro lado, tras el partido, Henry Martin estuvo en boca de todos, por lo que Cuauhtémoc Blanco volvió a defenderlo en público.

El delantero goleador de Fernando Ortiz estuvo en el ojo de la tormenta por el festejo que llevó adelante tras anotar el cuarto gol para el conjunto Azulcrema. Tras marcar, el elemento de las Águilas se acercó a la línea de meta Miguel Jiménez y hacía que orinaba.

Por esta celebración recibió varias críticas, por lo que Cuauhtémoc Blanco, quien se caracterizaba por hacer lo mismo cuando era jugador, se sintió orgulloso porque lo imitaron en un Clásico Nacional. A su vez, tras mostrarse feliz, hoy, 21 de marzo, volvió a salir en defensa de Henry Martín.

“Sigue festejando hijo; no tengas miedo, yo te voy a defender. Sigue festejando como tú quieras”, expresó el exjugador de América, según lo informado por Marca Claro. Y agregó: “Hay gente que lo ve mal. Cuando lo hice en el América los chavitos lo imitaban, me daba risa. Igual que Henry recibí muchas críticas y ya no lo volví a hacer, pero si le nació… ¿qué puedes hacer? Lo voy a seguir apoyando, qué bueno, que siga así”.

Henry Martín pidió disculpas

Tras el polémico festejo, Henry Martin pidió disculpas por su acción tras haber anotado ante Chivas. “Me deje llevar por la euforia y celebré el gol como mi ídolo Cuauhtémoc, una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos, no fue la intención”, expresó en sus redes sociales el atacante.