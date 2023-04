El contrato del Tano finaliza al término del Clausura 2023 pero de momento no hay novedades sobre una renovación.

Pese a que bajo su mandato el América ha jugado bien y obtenido resultados con regularidad, Fernando Ortiz tiene una cuenta pendiente y es, nada más y nada menos, que ganar el título de la Liga MX. Las Águilas llevan varios torneos siendo el claro favorito a quedar como campeones, pero finalmente acabaron tropezando en más de una oportunidad.

Es por esto que a pesar del buen nivel que ha conseguido sacar del equipo, Fernando Ortiz todavía no tiene asegurada su continuidad en Coapa. Recientemente, el director deportivo Santiago Baños aclaró: "Aquí todos estamos bajo observación constante y todo es con base en resultados, lo he platicado con él, no hay prisa. Él termina su contrato en junio y está la relación clara. Quedamos en platicar cuando finalice el torneo". América recién conversará una vez finalice la participación del equipo en la Liguilla.

Por lo pronto, el cuadro azulcrema deberá cerrar su participación en la fase regular del Clausura 2023, donde se medirá ante Pumas UNAM en el Clásico Capitalino. En la previa a aquel encuentro, Fernando Ortiz habló sobre el partido, pero también tuvo que responder la pregunta de su continuidad en Coapa.

¿Qué dijo Fernando Ortiz?

El Tano fue muy cauto en su respuesta, donde se mantuvo en la misma sintonía que Santiago Baños: "Hasta el 10 de junio sigo siendo técnico del América. En el momento que se tenga que hablar, se hablará para ver si hay renovación o no", afirmó queriendo pasar a otro tema.

Los números de Fernando Ortiz en América

Además de alcanzar las semifinales en su primer torneo como entrenador, y de clasificar a la Liguilla en esta ocasión, Fernando Ortiz tiene buenos números durante su estadía en América: ganó 30 encuentros, empató 13 y sólo perdió 8. ¿Será suficiente para la renovación?