Las Águilas del América siguen delineando su plantel para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX con fichajes de refuerzos y renovaciones de contratos así como bajas. El director técnico Fernando Ortiz ha venido trabajando durante la pretemporada con tres jóvenes jugadores de categoría sub 20.

Durante los trabajos de pretemporada de las Águilas del América para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el director técnico Fernando Ortiz ha tenido en observación a tres jóvenes jugadores extraídos de la cantera azulcrema: Juan Daniel Blanco, Ralph Orquín y Alex García.

Juan Daniel Blanco. Es un lateral derecho que nació en la Ciudad de México el 6 de abril de 2002. Su proceso de formación comenzó en Cruz Azul, club en el que estuvo desde la categoría sub 13 en el torneo Primavera 2015 hasta la sub 20 en el Clausura 2022. Su llegada al América se dio en el Apertura 2022 con el equipo sub 20.

Ralph Orquín. Se desempeña como lateral izquierdo, tiene nacionalidad estadounidense y mexicana pues nació en Texas el 15 de abril de 2003. Comenzó su proceso de formación con las Águilas del América desde la categoría sub 15 a partir del torneo Clausura 2018.

Emilio Lara, ejemplo en el América

Alex García. Se trata de un jugador que se desenvuelve en el mediocampo y que recientemente llegó a las Águilas del América a la edad de 20 años. Los tres intentan ganarse un lugar en el primer equipo para tratar de seguir los pasos de Emilio Lara, quien ya incluso debutó con la selección mexicana mayor.