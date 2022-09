América es uno de los clubes que mejor trabajan en las fuerzas básicas, exportando a Europa en los últimos años a jugadores como Omar Govea, Raúl Jiménez, Diego Lainez, Diego Reyes, Edson Álvarez o los mismos Santiago Naveda y Jorge Sánchez, que esta temporada emigraron al Miedz Legnica y Ajax, respectivamente.

Igualmente en la plantilla tienen a elementos como Emilio Lara que empiezan a levantar la mano y que muy probablemente sean los próximos en marcharse, colocando en un estatus muy alto a las fuerzas básicas de los Azulcremas.

Esta ocasión Santiago Baños habló sobre ese tema con Récord, confesando el motivo por el que le pesan las salidas de sus jugadores al Viejo Continente, pero también confirmando que siempre apoyarán sus deseos.

“Si me dices: ‘¿los quieres vender?’, prefiero que se quede acá jugando, pero hay una parte humana que no puedes negar, porque a un jugador que aspira irse a Europa a competir en torneos como la Champions no le puedes preguntar ‘¿Y si te quedas aunque no quieras?’, no. Hay una parte importante humana que desde el dueño la entendemos y siempre he dicho que tienen puertas abiertas a cumplir un sueño".

Igualmente, confesó que hay veces que sacrifican algunas partes del aspecto monetario para favorecer al jugador: “(Sobre ceder) A veces, pero no tanto: la idea es que si se abren las puertas también que le convenga al club. En la negociación cedes o aprietas en otro lado, como cambiar el precio y le pones un bono, pero la idea es siempre que se vayan de la mejor forma: por la puerta delantera y no por atrás”, reveló el polémico directivo.

Quedaron cerca de una millonada

En este mismo periodo de transferencias uno de los movimientos más escuchados fue el que involucró a Edson Álvarez, existiendo un interés del Chelsea que Ajax no aceptó. Vale la pena recordar que América conserva un porcentaje de la futura venta del Machín, por lo que en caso de ser traspasado ingresará una buena suma de dinero.