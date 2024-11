El año de Checo Pérez en la Fórmula 1 no ha sido bueno. El mexicano fue demasiado irregular y fue más noticias por los malos momentos que por los buenos, lo que generó un desgaste en el equipo Red Bull que aún no tiene claro si sigue confiando en Sergio o si decide despedirlo para darle el asiento a otro piloto que pueda traer mejores resultados. La incertidumbre la genera la propia escudería que con sus referentes no es clara en la comunicación y abre muchos interrogantes.

ver también El imperdonable error logístico de Red Bull que podría sentenciar a Checo Pérez y Max Verstappen en Las Vegas

En vísperas del Gran Premio de Las Vegas, desde Red Bull salieron a expresarse sobre el futuro del mexicano dentro de la escudería y el jefe de equipo, Christian Horner, sembró más dudas de las que hay diciendo que todavía no es momento de tomar ninguna decisión, pero que, lógicamente, no están contentos con los resultados que ha traído Checo hasta el momento.

Publicidad

Publicidad

Los mensajes que Red Bull le envió a Checo Pérez antes del Gran Premio de Las Vegas

“Necesitamos desesperadamente que ambos coches trabajen juntos, algo que no ha sucedido, así que, obviamente, espero que Checo pueda logran buenas actuaciones en estas últimas tres carreras. Inevitablemente, a final de año nos sentaremos y analizaremos toda la información que tengamos disponible”, sostuvo Horner.

Por su parte, el asesor del equipo. Helmut Marko, fue muy contundente y aseguró sin ningún tipo de reparo en sus palabras sobre Pérez: “Si miras los puntos obtenidos por Pérez en comparación con Max entiendes lo que nos falta”.

Checo Pérez buscará un buen fin de semana con Red Bull en Las Vegas. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Checo marcha octavo en el Campeonato de Pilotos con 151 puntos y cuatro abandonos contra las 393 unidades y una sola retirada que lleva su compañero de equipo, Max Verstappen. Estos números se ven reflejados el Campeonato de Constructores, donde Red Bull se ubica tercero con 544 puntos y se encuentra por detrás de los 557 de Ferrari y de los 593 de McLaren.

ver también Checo Pérez y Franco Colapinto se quejaron del olor a marihuana en el Gran Premio de Las Vegas

Las carreras que quedan pueden ser fundamentales para Checo. Si bien en Las Vegas la van a tener difícil por un erro que cometió el equipo en la logística, las competencias que quedan serán vitales para que el mexicano demuestre que tiene lo necesario para dejar atrás un año complicado que se puede revertir en 2025.